В Ростовской области ребёнок сгорел в автомобиле

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В Дубовском районе ребёнок поджег салон автомобиля и умер от термических ожогов. Об этом сообщили в следственном отделе следственного управления РФ по Ростовской области.По предварительным данным, происшествие случилось 11 июля. Возле частного дома загорелась припаркованная машина. Когда спасатели потушили авто, в салоне на переднем пассажирском сиденье нашли мальчика. Двухлетний ребёнок получил термические ожоги четвёртой степени лица, тела и конечностей. Его привезли в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался.В ходе осмотра сгоревшей машины следователи нашли спички. Возможно, мальчик играл с огнём, и это привело к ужасной трагедии.