В Ростовской области ребенок ранил друга из пневматики

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области детская игра закончилась срочной поездкой в больницу. ЧП случилось днем 31 марта.Двое ребят из Неклиновского района взяли соседское пневматическое оружие. Они прицеливались друг в друга и делали вид, что стреляют. В какой-то момент раздался настоящий выстрел. Пуля попала в правую руку мальчику.По информации управления по предупреждению и ликвидации ЧС (УПЧС) Неклиновскго района, раненого доставили в детскую больницу Таганрога. У мальчика диагностировали перелом кисти с инородным телом в ней.