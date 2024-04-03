В Ростовской области ребенок ранил друга из пневматики
В Ростовской области детская игра закончилась срочной поездкой в больницу. ЧП случилось днем 31 марта.
Двое ребят из Неклиновского района взяли соседское пневматическое оружие. Они прицеливались друг в друга и делали вид, что стреляют. В какой-то момент раздался настоящий выстрел. Пуля попала в правую руку мальчику.
По информации управления по предупреждению и ликвидации ЧС (УПЧС) Неклиновскго района, раненого доставили в детскую больницу Таганрога. У мальчика диагностировали перелом кисти с инородным телом в ней.