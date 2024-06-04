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В Ростовской области ребенок и мужчина пострадали в ДТП

В Ростовской области ребенок и мужчина пострадали в ДТП
В Ростовской области в ДТП пострадали несовершеннолетний мальчик и мужчина. Авария произошла 3 июня в Орловском районе.

По предварительным данным, мужчина за рулем «ВАЗ-21213» ехал по дороге Котельниково - Песчанокопское. Водитель не пропустил на пути «ГАЗель» под управлением 35-летнего водителя. Машины на полном ходу столкнулись.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 35-летний водитель ВАЗа и девятилетний пассажир «ГАЗели».
Фото: Rostov.ru
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