В Ростовской области разыскивают родственников мужчины, госпитализированного в Ставропольском крае



Родственников мужчины, попавшего в больницу в Ставропольском крае, разыскивают в Ростовской области. Гражданина доставили в медучреждение города Ипатово.



Он представился Николаем, сказал, что ему 63 года. По словам мужчины, он является жителем Целинского района донского региона. В посёлке Целина живут его дочь и бывшая супруга, с которой он развёлся. Также он сообщил, что работал по найму в Краснодарском крае. Ни фамилия, ни причина, по которой он оказался в Ставропольском крае, неизвестны. Сотрудники больницы и правоохранители ищут родственников Николая.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что донские полицейские вместе с коллегами из Ипатово устанавливают его личность и выясняют, действительно ли он житель Целинского района.



Если вы знакомы с мужчиной на фотографии или располагаете какой-либо информацией о нём, позвоните по телефонам: 8 (863) 719-11-78, 8 (863) 719-14-54 или 102.