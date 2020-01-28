В Ростовской области разыскивают пропавшую полгода назад женщину из Забайкалья



Пропавшую в Забайкалье девушку разыскивают в Ростовской области. Родственники сообщают, что 42-летняя Ольга Шадрина склонна к бродяжничеству. Это уже не первый раз, когда она уходит из дома.



Ольга пропала в начале мая 2019 года в Забайкальском крае. Девушка ушла из дома, до сих пор никто не знает, где она находится. В ориентировке сказано, что её разыскивают в нескольких регионах России.



- Разыскиваемая склонна к бродяжничеству, может проживать с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На вид Ольге Шадриной - 40-45 лет, рост - около 150 сантиметров, телосложение среднее. У неё тёмные волосы (могут быть окрашены в каштановый цвет).



Ранее женщина уже пропадала. В 2018 году её долго разыскивали родственники, пока не нашли в Туле.



Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (302) 223-57-08, 8-924-371-76-45 или 02.