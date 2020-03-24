В Ростовской области разыскивают парня из Забайкальского края



Пропавшего в Забайкальском крае парня разыскивают в Ростовской области. Полицейские пытаются установить местонахождение 28-летнего Михаила Пещерского.



Молодой человек 14 ноября 2019 год вышел из гостиницы «Маяк» в Чернышевском районе. Обратно он не вернулся. Уже много месяцев Михаил не выходит на связь с близкими. Члены семьи написали в полицию заявление о пропаже. Есть предположение, что он направился в другой регион автостопом.



Рост пропавшего — 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные. Он был одет в камуфляжные штаны и пуховик такой же расцветки, на голове — вязаная чёрная шапка, на ногах — тёмные ботинки.



Если вы знаете, где может находиться Михаил Пещерский, сообщите по номерам: 8(302)-223-57-08, факс: 33-74-16, 8(924)371-76-45.