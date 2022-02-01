В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 59-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области без вести пропала пенсионерка. О местонахождении 59-летней Ирины Сбирной (Азаренко) ничего не известно с 29 января.Женщина проживает в хуторе Калинин Мясниковского района. 29 января она вышла из дома и пропала. Родственники забили тревогу и сразу же обратились в полицию и за помощью к волонтерам.Примерный рост Ирины - 163 сантиметра. Она среднего телосложения, с зелеными глазами и русыми волосами. В день исчезновения была одета в коричневую дубленку, синие джинсы, обута в коричневые ботинки.Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, то звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.