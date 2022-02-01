Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 59-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 59-летнюю женщину

В Ростовской области без вести пропала пенсионерка. О местонахождении 59-летней Ирины Сбирной (Азаренко) ничего не известно с 29 января.

Женщина проживает в хуторе Калинин Мясниковского района. 29 января она вышла из дома и пропала. Родственники забили тревогу и сразу же обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

Примерный рост Ирины - 163 сантиметра. Она среднего телосложения, с зелеными глазами и русыми волосами. В день исчезновения была одета в коричневую дубленку, синие джинсы, обута в коричневые ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, то звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.