В Ростовской области разъяренный бык отправил в реанимацию своего хозяина



В Ростовской области бык едва не убил своего хозяина. Происшествие случилось в одном из сел Матвеево-Курганского района 3 сентября.



Как сообщает DonDay.ru, Валерий Ч. как обычно повел свое животное на пастбище рано утром. В поле бык будто обезумел: он начал громко мычать на Валерия, а потом и вовсе набросился на него. Бык бил хозяина копытами, насаживал на рога и подбрасывал в воздух, затем снова подбегал и бил его. Шансов на бегство 400-килограммовое животное мужчине не оставляло.



По счастливому стечению обстоятельств, рядом с побоищем оказался односельчанин Валерия и отогнал обезумевшего быка от полуживого хозяина.



По информации DonDay.ru, пострадавшего доставили в одну из реанимаций Таганрога с множественными травмами. Сейчас врачи борются за его жизнь.



Дальнейшая судьба быка определилась сразу – теперь хозяева боятся держать в доме животное, уже однажды напавшее на человека, и хотят его продать.



Семья Валерия Ч. постоянно попадает в передряги. Один из его братьев пострадал в жуткой аварии, другой прославился на весь донской регион, когда надел на себя взрывное устройство и привел его в действие. Теперь и сам Валерий находится на волоске от смерти из-за несчастного случая.