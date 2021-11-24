Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области расследуют дело о гибели под танком 20-летнего военнослужащего

В Ростовской области расследуют дело о гибели под танком 20-летнего военнослужащего
В Ростовской области расследуют уголовное дело по факту гибели 20-летнего военнослужащего. Трагедия случилась в октябре в поселке Персиановском.

По информации DonDay.ru, Эдуард Н. проходил службу по контракту в одной из частей Новочеркасского гарнизона. Парень находился на полигоне, когда решил отдохнуть. Он прилег на пригорок. По роковой случайности маршрут танка проходил именно через это место. Эдуард услышал шум боевой машины, но было уже поздно - танк оказался слишком близко и проехал прямо по парню, не оставляя шансов на жизнь.

Военный следственный отдел СК РФ по Новочеркасскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту гибели молодого военнослужащего по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: topwar.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.