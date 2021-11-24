В Ростовской области расследуют дело о гибели под танком 20-летнего военнослужащего
В Ростовской области расследуют уголовное дело по факту гибели 20-летнего военнослужащего. Трагедия случилась в октябре в поселке Персиановском.
По информации DonDay.ru, Эдуард Н. проходил службу по контракту в одной из частей Новочеркасского гарнизона. Парень находился на полигоне, когда решил отдохнуть. Он прилег на пригорок. По роковой случайности маршрут танка проходил именно через это место. Эдуард услышал шум боевой машины, но было уже поздно - танк оказался слишком близко и проехал прямо по парню, не оставляя шансов на жизнь.
Военный следственный отдел СК РФ по Новочеркасскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту гибели молодого военнослужащего по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека».