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В Ростовской области провели панихиду в память о погибших при атаки дронов и урагане

В Ростовской области провели панихиду в память о погибших при атаки дронов и урагане
В Ростовской области Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужили панихиду по погибшим в результате атак БПЛА и урагане. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 29 июля.

Напомним, шторм накрыл донской регион 25 июля. Всего за пару минут шквалистый ветер снес более тысячи деревьев, и обесточил 14 муниципалитетов. В результате три человека погибли и 59 пострадали.

Также трагедия произошла после атаки БПЛА. В Ростове в ночь на 27 июля погибли трое – двое взрослых и ребенок. В ночь на 29 июля в Таганроге скончались женщина и мужчина.
Фото: Юрий Слюсарь.
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