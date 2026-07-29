В Ростовской области провели панихиду в память о погибших при атаки дронов и урагане

Фото: Юрий Слюсарь.

В Ростовской области Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужили панихиду по погибшим в результате атак БПЛА и урагане. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 29 июля.Напомним, шторм накрыл донской регион 25 июля. Всего за пару минут шквалистый ветер снес более тысячи деревьев, и обесточил 14 муниципалитетов. В результате три человека погибли и 59 пострадали.Также трагедия произошла после атаки БПЛА. В Ростове в ночь на 27 июля погибли трое – двое взрослых и ребенок. В ночь на 29 июля в Таганроге скончались женщина и мужчина.