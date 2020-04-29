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В Ростовской области пропала пенсионерка на синем велосипеде

В Ростовской области пропала пенсионерка на синем велосипеде
В Ростовской области без вести пропала 72-летняя женщина. Нина Скорикова около 9 часов 30 апреля уехала на велосипеде из дома на улице Лисичкина в селе Алексеево-Лазовском Чертковского района. С тех пор её никто не встречал. Куда направилась пенсионерка, никто не знает.

Рост пропавшей – 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Она была одета в синий халат, чёрные гамаши и серую шапку, на ногах – чёрные ботинки.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что Нина Семёновна не ориентируется в пространстве. Ей требуется медицинская помощь.

Если вы знаете, где может находиться Нина Скорикова, или встречали её на улице, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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