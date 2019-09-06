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В Ростовской области пропал без вести 17-летний учащийся техникума

В Ростовской области пропал без вести 17-летний учащийся техникума
На Дону разыскивают 17-летнего учащегося техникума. Даниил Витченко из Волгодонска пропал в ночь на 3 сентября, пишет DonDay Волгодонск.

Парень учится в местном техникуме общественного питания и торговли. Когда после занятий он не вернулся домой, его мама сразу забила тревогу. После самостоятельных поисков женщина обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что бесследно исчезла и девушка Даниила, которая учится в том же техникуме. Вероятнее всего, молодые люди находятся вместе, но где, никто не знает. О паре нет никаких сведений уже неделю.

Мама Даниила сообщила его приметы. Рост парня - примерно 178 сантиметров. У него среднее телосложение, тёмно-русые волосы. В день пропажи молодой человек был одет в чёрную майку с изображением головы льва, толстовку такого же цвета с жёлтыми вставками на рукавах и жёлтым капюшоном, светлые джинсы и голубые мокасины.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Даниил Витченко или видел его, просят позвонить по телефону: 8-918-852-75-31.

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