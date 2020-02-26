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В Ростовской области пропал 15-летний парень

В Ростовской области пропал 15-летний парень
В Ростовской области разыскивают 15-летнего парня. Максим Болотов убежал от отца из хутора Табунщиково Красносулинского района. Подросток не выходит на связь с пяти часов вечера 27 февраля.

В момент пропажи Максим с папой были недалеко от дома №1 на улице Гагарина. Отец предполагает, что сын мог пойти к брату в Шахты.

На вид Максиму 14-15 лет. Парень худощавый, волосы русые, коротко стрижен. Пропавший был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки. Документов у него при себе нет.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Болотова, сообщите в МО МВД России «Красносулинский» по номеру 8 (863-67)-5-26-40, 5-28-02, 5-23-49), 020, 89895335784.

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