В Ростовской области произошло жуткое ДТП на трассе: есть погибшие и пострадавшие

Фото УГИБДД по Ростовской области

В Сальском районе столкновение двух легковых автомобилей унесло жизни двух человек. Смертельная авария случилась поздним вечером 24 декабря на автодороге «Котельниково-Песчанокопское».Известно, что пенсионер за рулем Ваз-21214 направлялся к перекрестку. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил двигавшейся по основной полосе иномарке. За рулем БМВ-Х6 находился 22-летний парень. Автомобили столкнулись, и "Нива" опрокинулась в кювет.- В результате жуткого ДТП погиб 71-летний водитель ВАЗа и 35-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.С травмами госпитализировали трех пассажиров "Нивы": 46 и 16 лет, а также трехлетнего малыша. Кроме того, пострадали два пассажира Х6-й - им 17 и 16 лет.По факту произошедшего проводится проверка.