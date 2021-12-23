Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области произошло жуткое ДТП на трассе: есть погибшие и пострадавшие

В Ростовской области произошло жуткое ДТП на трассе: есть погибшие и пострадавшие

В Сальском районе столкновение двух легковых автомобилей унесло жизни двух человек. Смертельная авария случилась поздним вечером 24 декабря на автодороге «Котельниково-Песчанокопское».

Известно, что пенсионер за рулем Ваз-21214 направлялся к перекрестку. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил двигавшейся по основной полосе иномарке. За рулем БМВ-Х6 находился 22-летний парень. Автомобили столкнулись, и "Нива" опрокинулась в кювет.

- В результате жуткого ДТП погиб 71-летний водитель ВАЗа и 35-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

С травмами госпитализировали трех пассажиров "Нивы": 46 и 16 лет, а также трехлетнего малыша. Кроме того, пострадали два пассажира Х6-й - им 17 и 16 лет.

По факту произошедшего проводится проверка.
Фото УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.