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В Ростовской области произошло ДТП с участием питбайка: пострадали два человека

В Ростовской области произошло ДТП с участием питбайка: пострадали два человека
В городе Азове Ростовской области произошло ДТП с участием питбайка, в результате которого пострадали двое молодых людей. Инцидент случился на улице Песчаной.

16-летний юноша решил прокатить своего 18-летнего друга на двухколёсном транспорте. В процессе поездки подросток превысил скорость, потерял управление и врезался в бордюр.

По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, оба участника аварии получили травмы.

На родителей несовершеннолетнего был составлен административный протокол.
Фото: Дондей
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