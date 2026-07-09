В Ростовской области произошло ДТП с участием питбайка: пострадали два человека
В городе Азове Ростовской области произошло ДТП с участием питбайка, в результате которого пострадали двое молодых людей. Инцидент случился на улице Песчаной.
16-летний юноша решил прокатить своего 18-летнего друга на двухколёсном транспорте. В процессе поездки подросток превысил скорость, потерял управление и врезался в бордюр.
По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, оба участника аварии получили травмы.
На родителей несовершеннолетнего был составлен административный протокол.