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В Ростовской области произошел пожар на автозаправке

В Ростовской области произошел пожар на автозаправке
В Цимлянском районе Ростовской области произошел пожар на одном из автозаправочных комплексов. Происшествие случилось 13 апреля в станице Красноярской на улице Победы.

По информации очевидцев, которые предоставили в распоряжение редакции DonDay-Волгодонск видео, огонь вспыхнул в одном из автомобилей. Судя по всему, водитель заливал топливо в пластиковую канистру, которая имеет свойство электризоваться. В результате произошло возгорание.



Пламя мгновенно распространилось по автозаправке. Досталось и еще одной машине. Пострадал ли кто-то из людей, пока неизвестно.

Автозаправку обесточили. На данный момент огонь локализован. Взрыва колонок и цистерн удалось избежать. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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