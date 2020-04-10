В Ростовской области произошел пожар на автозаправке

В Цимлянском районе Ростовской области произошел пожар на одном из автозаправочных комплексов. Происшествие случилось 13 апреля в станице Красноярской на улице Победы.По информации очевидцев, которые предоставили в распоряжение редакции DonDay-Волгодонск видео, огонь вспыхнул в одном из автомобилей. Судя по всему, водитель заливал топливо в пластиковую канистру, которая имеет свойство электризоваться. В результате произошло возгорание.Пламя мгновенно распространилось по автозаправке. Досталось и еще одной машине. Пострадал ли кто-то из людей, пока неизвестно.Автозаправку обесточили. На данный момент огонь локализован. Взрыва колонок и цистерн удалось избежать. Обстоятельства происшествия устанавливаются.