Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в двухквартирном доме пострадал человек

В Ростовской области при пожаре в двухквартирном доме пострадал человек
В Весёловском районе Ростовской области в результате пожара пострадал один человек. Происшествие случилось днём 25 марта в посёлке Средний Маныч. Горел одноэтажный двухквартирный дом.

- На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники, - прокомментировали в ОНДиПР по Весёловскому району.

Пожарные вывели из горящего здания двух детей и двух взрослых. В результате ЧП пострадал один человек. С термическими ожогами его доставили в больницу. Причину пожара устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.