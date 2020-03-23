В Ростовской области при пожаре в двухквартирном доме пострадал человек



В Весёловском районе Ростовской области в результате пожара пострадал один человек. Происшествие случилось днём 25 марта в посёлке Средний Маныч. Горел одноэтажный двухквартирный дом.



- На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники, - прокомментировали в ОНДиПР по Весёловскому району.



Пожарные вывели из горящего здания двух детей и двух взрослых. В результате ЧП пострадал один человек. С термическими ожогами его доставили в больницу. Причину пожара устанавливают.