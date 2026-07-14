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В Ростовской области при пожаре погиб инвалид

В Ростовской области при пожаре погиб инвалид
В Ростовской области при пожаре погиб инвалид. Происшествие случилось 14 июля в СНТ Волгодонска.

По словам очевидцев, поздней ночью разгорелся огонь в одном из частных домов. Соседи вызвали пожарных. 75-летняя женщина сумела спастись и выбежала из горящего строения. Еще один человек, немобильный мужчина, остался дома. В ходе тушения специалисты обнаружили бездыханное тело.

В ликвидации было задействовано 18 спасателей на шести единицах техники. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
Фото: МЧС РО
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