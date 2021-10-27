В Ростовской области при пожаре погиб 44-летний мужчина
В городе Шахты при пожаре в частном доме погиб мужчина. Происшествие случилось 28 октября в поселке Таловом.
Как стало известно DonDay.ru, в частном доме № 41 на улице Саровского около четырех часов дня загорелась летняя кухня. Внутри постройки находился 44-летний брат хозяина дома. Соседи, увидев распространяющийся дым, вызвали пожарных.
Пожар тушили пять человек на двух спецмашинах. Огонь устранили спустя полчаса. Внутри помещения спасатели нашли тело погибшего мужчины.
Сейчас устанавливают причину возгорания. Известно, что погибший курил, употреблял алкоголь, вел асоциальный образ жизни.
Фото: vlad.aif.ru.