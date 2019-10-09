Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при ДТП пострадали двое

В Ростовской области при ДТП пострадали двое
Два человека получили травмы в результате аварии в Волгодонске Ростовской области. ДТП случилось возле автовокзала 11 октября около 13:20. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Морская и 50 лет СССР.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107». В результате машины врезались друг в друга. Позже водитель отечественного авто рассказал, что ехал к друзьям отмечать свою свадьбу.

При ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир ВАЗа. Медики доставили их в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.