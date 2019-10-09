В Ростовской области при ДТП пострадали двое



Два человека получили травмы в результате аварии в Волгодонске Ростовской области. ДТП случилось возле автовокзала 11 октября около 13:20. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Морская и 50 лет СССР.



По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107». В результате машины врезались друг в друга. Позже водитель отечественного авто рассказал, что ехал к друзьям отмечать свою свадьбу.



При ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир ВАЗа. Медики доставили их в больницу.

