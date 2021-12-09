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В Ростовской области прекратили дело о смертельном ДТП на поле

В Ростовской области прекратили дело о смертельном ДТП на поле

В Ростовской области прекратили уголовное дело в отношении Николая Сетника. Мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 8 мая 2021 года Сетник работал на грузовом автомобиле «Чайка-Сервис» в Персиановском сельском поселении. При этом за руль он сел пьяный. Сдавая назад, мужчина наехал на человека, находящегося позади автомобиля. В результате произошедшего мужчина скончался на месте.

На Николая Сетника завели уголовное дело. Однако 10 декабря суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Причиной стала смерть обвиняемого.
Фото: DonDay.ru
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