В Ростовской области пожилой мужчина вышел из дома и пропал без вести

В Ростовской области без вести пропал 88-летний мужчина. Житель Миллерово Петр Иванович Кравцов ушёл из дома 10 мая.Пенсионер живёт на улице Набережной. В день пропажи он вышел из дома и не вернулся. Телефон пенсионера не отвечает. Не дождавшись мужчины дома, родные обратились в полицию.В отделе ОМВД России по Миллеровскому району сообщили приметы пропавшего. Его рост - около 170 сантиметров. У пенсионера худощавое телосложение, он горбится. У него тёмные волосы с проседью.Из дома житель Миллерово вышел в тёмно-синих брюках, сером пиджаке, оранжевой рубашке. На ногах - комнатные тапочки. Пропавший передвигался с помощью трости.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Петра Ивановича Кравцова, просят сообщить по телефону: 8 (86385) 296-64 (полиция).