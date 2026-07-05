В Ростовской области пожар в частном доме унес жизнь 79-летнего мужчины
В Ростовской области 79-летний пенсионер погиб при пожаре в частном доме. Трагедия произошла 4 июля в хуторе Нижнеясиновском Каменского района.
Ночью пламя охватило один из домов на улице Береговой. Местные жители увидели зарево за окном и сразу вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на 30 квадратных метров строения.
Во время тушения специалисты обнаружили тело 79-летнего мужчины.
Супруга погибшего получила ожоги верхних дыхательных путей. Женщину доставили в больницу.