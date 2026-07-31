В Ростовской области повторно объявили ракетную опасность утром 31 июля

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В Ростовской области второй раз за утро 31 июля ввели режим ракетной опасности. Сообщение от РСЧС поступило жителям около 11:30.Экстренные службы рекомендуют немедленно проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.Напомним, впервые ракетную опасность объявили около 9:00. Тогда силы ПВО уничтожили около десяти беспилотников над Ростовом-на-Дону, Батайском, Таганрогом, а также Азовским и Мясниковским районами.В хуторе Рогожкино Азовского района при падении обломков БПЛА на частный дом пострадал ребенок. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.В Батайске специалисты обследуют места падения обломков. По предварительной информации, пострадавших нет, серьезных разрушений также не зафиксировано.