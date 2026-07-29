В Ростовской области после урагана повреждены 248 крыш

Дондей

В Ростовской области продолжают устранять последствия сильного урагана, который обрушился на регион в минувшие выходные. Как сообщил Юрий Слюсарь, стихия повредила 248 крыш зданий.По его словам, большую часть поврежденных кровель восстановят за счет управляющих компаний. Работы по ликвидации последствий непогоды уже ведутся.Серьезные повреждения получил и главный корпус ДГТУ в Ростове-на-Дону. Сильный ветер сорвал около 300 квадратных метров кровли. В настоящее время на здании выполнено временное покрытие.