В Ростовской области после пожара в частном доме нашли труп мужчины

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело. Происшествие случилось 7 декабря около 09:20 в хуторе Нижнеясиновском Каменского района.Горел дом № 25 на улице Береговой. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Когда соседи увидели пожар, то сразу вызвали спасателей.К прибытию огнеборцев пламя охватило все жилье. Площадь ЧП достигла 50 квадратных метров. Огонь практически полностью уничтожил жилье. Когда возгорание удалось ликвидировать, на пепелище нашли тело 60-летнего мужчины.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас проводятся следственные мероприятия. Не исключено, что смерть человека носит криминальный характер.