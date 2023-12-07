В Ростовской области после пожара в частном доме нашли труп мужчины
В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело. Происшествие случилось 7 декабря около 09:20 в хуторе Нижнеясиновском Каменского района.
Горел дом № 25 на улице Береговой. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Когда соседи увидели пожар, то сразу вызвали спасателей.
К прибытию огнеборцев пламя охватило все жилье. Площадь ЧП достигла 50 квадратных метров. Огонь практически полностью уничтожил жилье. Когда возгорание удалось ликвидировать, на пепелище нашли тело 60-летнего мужчины.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сейчас проводятся следственные мероприятия. Не исключено, что смерть человека носит криминальный характер.