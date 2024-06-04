В Ростовской области полугодовалый ребенок пострадал в ДТП с фургоном
В Волгодонске Ростовской области полугодовалый ребенок пострадал в ДТП. Происшествие случилось 4 июня около 16:00.
По предварительным данным, женщина-водитель «Хендай Солярис» вместе с малышом ехала по Лазоревому проспекту. В районе дома № 73/1 она на полном ходу врезалась в попутный фургон марки «Мерседес Бенц».
Оба водителя отделались испугом. Различные травмы получил шестимесячный мальчик. По информации УГИБДД по Ростовской области, его отвезли в больницу.