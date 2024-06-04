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В Ростовской области полугодовалый ребенок пострадал в ДТП с фургоном

В Ростовской области полугодовалый ребенок пострадал в ДТП с фургоном
В Волгодонске Ростовской области полугодовалый ребенок пострадал в ДТП. Происшествие случилось 4 июня около 16:00.

По предварительным данным, женщина-водитель «Хендай Солярис» вместе с малышом ехала по Лазоревому проспекту. В районе дома № 73/1 она на полном ходу врезалась в попутный фургон марки «Мерседес Бенц».

Оба водителя отделались испугом. Различные травмы получил шестимесячный мальчик. По информации УГИБДД по Ростовской области, его отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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