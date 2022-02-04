В Ростовской области полностью сгорел продуктовый магазин

Фото: Азов. События / instagram.com

В Азовском районе дотла сгорел продуктовый магазин - «сельпо». Здание на улице Луговой в селе Маргаритово вспыхнуло ночью 6 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Пожарных вызвали жильцы соседних с магазином домов. К моменту прибытия семи спасателей на четырех спецмашинах огонь распространился на площади примерно в триста квадратных метров. С пламенем боролись до самого утра. В итоге здание выгорело дотла.«Сельпо» было популярным местом для жителей Маргаритово. По их словам, магазин работал на Луговой с советских времен.