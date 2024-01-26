Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области погиб мужчина, врезавшись в дерево на «Ладе»

В Ростовской области погиб мужчина, врезавшись в дерево на «Ладе»
В Ростовской области погиб водитель легковушки, врезавшись в дерево. Пассажир получил телесные повреждения. Авария произошла 25 января на трассе Новочеркасск - Каменоломни.

По предварительной информации, примерно в 1:30 за рулем «Лады Приоры» ехал 28-летний мужчина. Он не справился с управлением и вылетел в кювет, а затем протаранил дерево.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, а его 33-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.