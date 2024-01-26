В Ростовской области погиб мужчина, врезавшись в дерево на «Ладе»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области погиб водитель легковушки, врезавшись в дерево. Пассажир получил телесные повреждения. Авария произошла 25 января на трассе Новочеркасск - Каменоломни.По предварительной информации, примерно в 1:30 за рулем «Лады Приоры» ехал 28-летний мужчина. Он не справился с управлением и вылетел в кювет, а затем протаранил дерево.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, а его 33-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.