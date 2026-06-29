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В Ростовской области подросток на питбайке сбил собаку и опрокинулся

В Ростовской области подросток на питбайке сбил собаку и опрокинулся
В Ростовской области подросток перевернулся на питбайке после наезда на собаку. Авария произошла 28 июня в станице Ольгинской.

Вечером 17-летний юноша ехал по 4-му переулку. По предварительной информации, возле дома №26 на проезжую часть выбежала собака. Несовершеннолетний водитель не успел затормозить и наехал на животное, после чего питбайк опрокинулся.

В МБУ АР «УПЧС» сообщили, что водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что после столкновения с двухколесным транспортом собака не выжила.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
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