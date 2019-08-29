В Ростовской области подростки угнали «семерку» и врезались на ней в столб



В Ростовской области несовершеннолетние угнали «семерку» и врезались на ней в опору ЛЭП. Происшествие случилось около 4 часов утра 31 августа под Новочеркасском.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. К счастью, столб упал на провода и не рухнул на крышу. Один пассажир сбежал с места ЧП, а водитель и еще один пассажир оказались зажаты в машине.



Выяснилось, что в авто были подростки. Они угнали у приятеля машину, чтобы покататься. Теперь родителям дебоширов придется потратиться на ремонт столба и автомобиля.