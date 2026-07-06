В Ростовской области подростки-питбайкеры попали в больницу после ДТП с иномаркой

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области два подростка на питбайке попали в больницу после столкновения с иномаркой. Авария случилась вечером 5 июля в Миллеровском районе.Два 14-летних ребенка двигались по автодороге Миллерово - Вешенская недалеко от слободы Терновой. Выезжая с соседней территории, юные водители не предоставили преимущество проезда машине с 43-летним мужчиной за рулем.Произошло столкновение. Дети получили травмы и попали в больницу.