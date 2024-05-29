Фото: Donday.

В Ростовской области под колесами автомобиля погиб 65-летний мужчина. Происшествие случилось вечером 27 мая в городе Сальск.Около 20:30 по улице Свободы двигался 43-летний мужчина на «Фольксваген Поло». Предварительно, в районе дома №69 в это же время проезжую часть проходил пешеход. Водитель в темное время суток вовремя не заметил мужчина и сбил его.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пешеход погиб до приезда «скорой».