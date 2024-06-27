В Ростовской области по неизвестным причинам во сне умерла молодая мама

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В Ростовской области молодая мама умерла при загадочных обстоятельствах. Жуткая трагедия произошла в городе Морозовске 23 июня, сообщил источник Donday.Накануне 30-летняя Наталья с мужем и детьми поужинали и легли спать. Утром дети пришли в спальню к маме, но она не просыпалась. На помощь подоспел супруг, однако и он не смог разбудить любимую. Тогда мужчина забил тревогу и вызвал скорую помощь. На месте врачам оставалось только констатировать смерть женщины.- Предварительно, смерть женщины не носит насильственный характер, - сообщил источник. - Тело отправлено на экспертизу для выяснения причины смерти.Близкие Натальи утверждают, что девушка вела нормальный образ жизни и не имела пагубных привычек.