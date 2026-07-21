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В Ростовской области планируется ужесточение мер борьбы с незаконным вывозом отходов

В Ростовской области планируется ужесточение мер борьбы с незаконным вывозом отходов

В Ростовской области планируют ужесточить меры по борьбе с незаконным вывозом отходов. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

По информации властей, за последнее время в донском регионе провели свыше 60 экологических рейдов. В ходе проверок удалось пресечь противоправные действия более чем 380 человек. Только в 2026 году было оформлено 125 протоколов, а общая сумма штрафов за нарушения правил обращения с отходами превысила 1,5 млн рублей.

Сейчас в Госдуму направлено предложение о введении более строгих санкций для водителей, участвующих в незаконном вывозе мусора.

Помимо усиления контроля, в регионе намерены улучшить инфраструктуру для сбора отходов. Планируется закупить свыше 1 100 новых контейнерных площадок и 300 дополнительных мусорных контейнеров, а также реконструировать 680 уже существующих площадок. На эти цели из регионального бюджета выделено 262 млн рублей.
Фото: Россельхознадзор
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