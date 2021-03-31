В Ростовской области пьяный мужчина перевернулся на мотоцикле

В Ростовской области 46-летний мужчина пострадал в аварии. Происшествие случилось вечером 1 апреля в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района.По предварительной информации, пьяный дончанин за рулем мотоцикла «Восход» мчался по улице 50 лет ВЛКСМ. В районе дома № 32/41 он не справился с управлением. Байкер съехал на обочину, а его двухколесный транспорт перевернулся.- В результате ДТП 46-летнего водителя с травмами госпитализировали в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении медучреждения.