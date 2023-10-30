В Ростовской области пес упал в глубокую яму

Фото/видео: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области собака угодила в глубокую яму. Происшествие случилось вечером 29 октября в станице Вешенской Шолоховского района.На одной из улиц свора четвероногих гуляла на собачьей свадьбе. Один из дворовых псов тоже хотел поучаствовать. Он сорвался с цепи и убежал с собратьями. Через некоторое время животное упало в яму глубиной 2,5 метра. Бедолага лаял, привлекая к себе внимание. На звук вышли хозяева подворья. Оказалось, что пес угодил в их недостроенный погреб.Местные жители вызвали спасателей. Сначала те пытались вызволить хвостатого с помощью лестницы, но тот не доверял чужакам. Как сообщила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова, спасатели взяли петлю для отлова собак. Когда его достали на поверхность и отпустили, пес убежал в сторону дома.