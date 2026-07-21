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В Ростовской области пенсионерка скончалась, попав под поезд

В Ростовской области пенсионерка скончалась, попав под поезд
На ж/д перегоне Шахтная-Каменоломни 80-летняя женщина скончалась, попав под поезд. Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО.

Происшествие случилось 19 июля. В этот день женщина переходила железнодорожные пути. Навстречу в этот момент мчался пассажирский поезд. Пенсионерка не успела вовремя отойти и попала под колеса состава. Она скончалась на месте.

- По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта,- сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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