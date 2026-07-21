В Ростовской области пенсионерка скончалась, попав под поезд

Фото: Rostov.ru

На ж/д перегоне Шахтная-Каменоломни 80-летняя женщина скончалась, попав под поезд. Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО.Происшествие случилось 19 июля. В этот день женщина переходила железнодорожные пути. Навстречу в этот момент мчался пассажирский поезд. Пенсионерка не успела вовремя отойти и попала под колеса состава. Она скончалась на месте.- По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта,- сказано в сообщении.