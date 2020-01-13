В Ростовской области пенсионер вышел из дома и пропал



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 71-летнего мужчину. Алексей Пухкалов пропал 12 января в Азове. Он вышел из дома в дачном посёлке «Мичуринец-3» и не вернулся обратно.



Как передаёт DonDay Азов, пенсионер оставил включенным телевизор и даже не закрыл за собой входную дверь. Родственники даже не могут предположить, куда Алексей мог отправиться.



Его рост — примерно 180 сантиметров, телосложение худощавое. Он был одет в джинсы, вязаную кофту, чёрную куртку и шапку, на ногах — дутые сапоги. Пухкалов ходит с тростью. Сообщается, что он не разговаривает.



Если вы встречали мужчину, изображенного на фотографии, позвоните по номерам: 8-988-255-89-98 (Екатерина) или 8-951-523-62-47 (Елена).