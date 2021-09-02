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В Ростовской области пенсионер съехал с дороги в пруд

В Ростовской области пенсионер съехал с дороги в пруд
В Ростовской области 74-летний мужчина на «Ладе Калине» вылетел с дороги в пруд, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. ДТП случилось 3 сентября около 16:00 на 4-м километре автодороги поселок Целина – село Лопанка.

Пенсионер превысил скорость, но потерял управление и съехал на правую обочину. Затем он пытался вернуться на дорогу, вылетел на встречную полосу и в конечном счете съехал в кювет и пруд.

В результате пострадал только пожилой водитель. В легковушке он был один.

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