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В Ростовской области парень получил 7 лет «строгача» за нападение с шокером

В Ростовской области парень получил 7 лет «строгача» за нападение с шокером

В Морозовске 26-летний Анатолий Рогов получил срок за нападение на сотрудника ювелирного магазина с шокером. Об этом 17 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, 25 сентября 2020 года Рогов зашел в ювелирный салон в медицинской маске под видом обычного покупателя. Он дождался, пока магазин опустеет, после чего достал электрошокер. Пригрозив им работнику зала, мужчина потребовал собрать все украшения в пакет. Когда все требования были выполнены, осужденный поспешил покинуть магазин. В общей сложности он вынес украшения на сумму почти миллион рублей. Сотрудник ювелирного салона вызвал полицию, и злоумышленника удалось задержать.

На 26-летнего жителя Белокалитвинского района завели уголовное дело о разбое, совершенном в крупном размере. Его вина была полностью доказана в суде. Анатолий Рогов получил семь лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: yandex.ru
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