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В Ростовской области отменили ракетную опасность спустя полчаса после объявления

В Ростовской области отменили ракетную опасность спустя полчаса после объявления
Утром 31 июля в Ростовской области был отменен режим ракетной опасности. Соответствующее уведомление жители получили около 9:30.

Предупреждение о возможной угрозе поступило примерно в 9:00. Экстренные службы рекомендовали жителям укрыться в безопасных местах — подвалах, убежищах или подземных паркингах.

Вскоре после этого жители центральной части Ростова услышали серию мощных взрывов. Глава города Александр Скрябин сообщил, что в небе работает система противовоздушной обороны, и призвал горожан сохранять спокойствие.

Грохот также услышали жители Батайска, а в Азове была включена сирена.

Менее чем через полчаса экстренные службы объявили об отмене ракетной опасности.
Фото: Дондей
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