В Ростовской области осудили водителя, насмерть сбившего пенсионерку

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Белой Калитве (Ростовская область) вынесли приговор водителю, который превысил скорость и сбил насмерть пожилую женщину. Трагедия случилась вечером 10 октября 2025 года.Дмитрий К. управлял «Хендай Акцентом» на улице Максима Горького. Он разогнался до 80 километров в час при разрешенных 40. В районе дома № 132 дорогу переходила 74-летняя пенсионерка.Водитель не справился с управлением и не успел затормозить. Полученные травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте.На суде Дмитрий полностью признал вину, возместил расходы на похороны и принес извинения семье погибшей. 3 июня ему назначили год и десять месяцев принудительных работ, а также лишили водительских прав на два года.