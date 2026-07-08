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В Ростовской области осудили водителя, насмерть сбившего пенсионерку

В Ростовской области осудили водителя, насмерть сбившего пенсионерку


В Белой Калитве (Ростовская область) вынесли приговор водителю, который превысил скорость и сбил насмерть пожилую женщину. Трагедия случилась вечером 10 октября 2025 года.

Дмитрий К. управлял «Хендай Акцентом» на улице Максима Горького. Он разогнался до 80 километров в час при разрешенных 40. В районе дома № 132 дорогу переходила 74-летняя пенсионерка.

Водитель не справился с управлением и не успел затормозить. Полученные травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте.

На суде Дмитрий полностью признал вину, возместил расходы на похороны и принес извинения семье погибшей. 3 июня ему назначили год и десять месяцев принудительных работ, а также лишили водительских прав на два года.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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