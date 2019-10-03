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В Ростовской области осудили троих парней, напавших на детей

В Ростовской области осудили троих парней, напавших на детей
Суд в Ростовской области вынес приговор троим молодым людям, напавшим на детей, сообщает донская прокуратура.

Происшествие случилось в мае 2019 года. Возле подъезда одной из многоэтажек стояли два подростка, когда к ним подошли незнакомцы. Асхаб С., Саид Р. и Рамазан К., угрожая ребятам пневматическим пистолетом, отобрали у них мобильные телефоны. Затем они заставили их назвать пароли для разблокировки гаджетов. Вместе со своей добычей подозреваемые скрылись.

- Приговором Волгодонского районного суда злоумышленники признаны виновными в совершении разбоя, - добавили в прокуратуре.

Саид и Рамазан получили по два года лишения свободы в колонии общего режима, Асхаб — два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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