В Ростовской области осудили троих парней, напавших на детей



Суд в Ростовской области вынес приговор троим молодым людям, напавшим на детей, сообщает донская прокуратура.



Происшествие случилось в мае 2019 года. Возле подъезда одной из многоэтажек стояли два подростка, когда к ним подошли незнакомцы. Асхаб С., Саид Р. и Рамазан К., угрожая ребятам пневматическим пистолетом, отобрали у них мобильные телефоны. Затем они заставили их назвать пароли для разблокировки гаджетов. Вместе со своей добычей подозреваемые скрылись.



- Приговором Волгодонского районного суда злоумышленники признаны виновными в совершении разбоя, - добавили в прокуратуре.



Саид и Рамазан получили по два года лишения свободы в колонии общего режима, Асхаб — два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.