В Ростовской области парня, осудили парня, избившего подростка

Фото: ростов.ру

В городе Морозовске Ростовской области осудили 24-летнего парня, избившего подростка до полусмерти. Происшествие случилось в начале 2023 года.Молодой человек прогуливался по улице Тюленина, где вступил в конфликт с 17-летним подростком. После словесной перепалки, он начал избивать его руками и ногами. Затем добил его палкой, из-за чего подросток не смог подняться. После избиения злоумышленник скрылся. Пострадавшего увезли в больницу.Полицейские разыскивали дебошира. В начале февраля его нашли и заключили под стражу. Оказалось, что ранее он уже обвинялся в преступлении против собственности. В этот раз завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».По решению суда ему назначили год и два месяца в колонии общего режима и штраф 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.