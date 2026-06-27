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В Ростовской области оперативно ликвидировали крупный природный пожар. Информация об этом поступила из МБУ АР «УЧПС».Возгорание было зафиксировано днем 27 июня в районе дома № 4 по улице Бакланова. Огонь распространился по траве, охватив площадь около 100 квадратных метров. К счастью, угрозы жилым населенным пунктам не возникло.Оперативность пожарных позволила локализовать и полностью ликвидировать возгорание всего за 20 минут после его возникновения.Напоминаем, что в настоящее время в Ростовской области действует высокий класс пожароопасности. В связи с этим власти настоятельно призывают граждан к повышенной осторожности и неукоснительному соблюдению мер пожарной безопасности, в частности, категорически запрещается разводить костры на открытой местности.