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В Ростовской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с «КамАЗом»

В Ростовской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с «КамАЗом»
В Ростовской области один человек погиб и еще двое пострадали в жестком ДТП с «КамАЗом». Смертельная авария произошла ночью 7 июля на трассе М-4 «Дон».

В этот день 37-летний водитель «Рейндж Ровер» ехал по территории Аксайского района. Предварительно, автомобилист не соблюдал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди «КамАЗа». Судя по кадрам с места аварии, легковушка врезалась в кузов большегруза. Передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена.

- В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Рейндж Ровер» получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия скорой помощи. Также пострадали 37-летний водитель «Рейндж Ровер» и его 10-летний пассажир, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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