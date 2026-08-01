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В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 1 августа

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 1 августа
В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Экстренное сообщение от РСЧС поступило 1 августа около 18:30.

Опасность по применению БПЛА сохраняется в Таганроге, Азове и Азовском районе. Рекомендуется зайти в помещения и покинуть открытые участки улиц.
Фото: Дондей
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