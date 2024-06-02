В Ростовской области объявили режим повышенной готовности из-за лесного пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за крупного лесного пожара. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве природы и экологии.Казаки-добровольцы обеспечивают охрану села Ефремово-Степановка, которое располагается в восьми километрах от места пожара.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 123,5 гектара. Для тушения были привлечены 277 пожарных и 75 единиц техники, а также вертолёт Ми-8. С его помощью на очаги пожара было сброшено 56 тонн воды.Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой. Населённым пунктам опасность не угрожает.Напомним, что вечером 1 июня в Тарасовском районе загорелась лесная подстилка.