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В Ростовской области объявили режим повышенной готовности из-за лесного пожара

В Ростовской области объявили режим повышенной готовности из-за лесного пожара
В Тарасовском районе Ростовской области объявлен режим повышенной готовности из-за крупного лесного пожара. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве природы и экологии.

Казаки-добровольцы обеспечивают охрану села Ефремово-Степановка, которое располагается в восьми километрах от места пожара.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 123,5 гектара. Для тушения были привлечены 277 пожарных и 75 единиц техники, а также вертолёт Ми-8. С его помощью на очаги пожара было сброшено 56 тонн воды.

Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой. Населённым пунктам опасность не угрожает.

Напомним, что вечером 1 июня в Тарасовском районе загорелась лесная подстилка.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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