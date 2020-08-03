Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области неизвестный зарубил топором 47-летнего мужчину

В Ростовской области неизвестный зарубил топором 47-летнего мужчину
В Ростовской области неизвестный ворвался в дом инвалида и зарубил его топором. Происшествие случилось ночью 2 августа в Новошахтинске, передает портал DonDay.ru.

По данным издания, при пожаре в одном из частных домов нашли труп мужчины. Его мать, которую удалось вытащить из огня, осталась живой. Она пояснила, что на них с сыном напали.

Якобы неизвестный пробрался в дом, зарубил топором 47-летнего мужчину, после чего ударил чем-то тяжелым его мать. Злоумышленник украл у семьи 600 тысяч рублей, после чего попытался сжечь дом. Однако спасатели приехали быстрее, чем удалось замести следы преступления.

Сейчас пенсионерка находится в больнице. Она не может вспомнить лицо нападавшего. В настоящее время идет розыск подозреваемого.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.