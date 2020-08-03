В Ростовской области неизвестный зарубил топором 47-летнего мужчину
В Ростовской области неизвестный ворвался в дом инвалида и зарубил его топором. Происшествие случилось ночью 2 августа в Новошахтинске, передает портал DonDay.ru.
По данным издания, при пожаре в одном из частных домов нашли труп мужчины. Его мать, которую удалось вытащить из огня, осталась живой. Она пояснила, что на них с сыном напали.
Якобы неизвестный пробрался в дом, зарубил топором 47-летнего мужчину, после чего ударил чем-то тяжелым его мать. Злоумышленник украл у семьи 600 тысяч рублей, после чего попытался сжечь дом. Однако спасатели приехали быстрее, чем удалось замести следы преступления.
Сейчас пенсионерка находится в больнице. Она не может вспомнить лицо нападавшего. В настоящее время идет розыск подозреваемого.